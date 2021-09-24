حظك اليوم برج الحمل الجمعة 24-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مولود برج الحمل بالاستقلالية التامة عمن حوله، ويحتفظ بآراء صارمة خاصة بهم، ما يقودهم إلى أن يكونوا روادا لمختلف الأشياء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال، ويطالبك ذلك بالتركيز على حماية حقوقك وأموالك وتحسين أوضاعك المالية.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

الوضع الفلكي ينصحك اليوم ألا تتعجل الأمور، وكن يقظا لأقوالك وانتبه من أعداء متخفين ولا تغامر.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.