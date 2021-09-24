حظك اليوم برج الثور الجمعة 24-9-2021 مهنيا وعاطفيا

أنثى برج الثور لديها مسؤولية، إذ تتعامل مع كل التوتر والضغوطات في العمل والعائلة بكل صبر وبدون تذمر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في برجك يعمل لصالحك وتبدو اليوم كنجم لامع.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

رغم التشوش.. تقدم اليوم نحو من تحب بلا تردد، فالقمر في برجك وتبدو متألقا ومبهرا.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.