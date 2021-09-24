حظك اليوم برج السرطان الجمعة 24-9-2021 مهنيا وعاطفيا

من أبرز صفات برج السرطان الشجاعة والقوة والخيال الواسع، كما أنهم رومانسيون جداً، وإحساسهم مرهف، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في منزلك الحادي عشر يمنحك اليوم أوقاتا طيبة مع الأصدقاء والزملاء.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

فينوس في منزل الحب تمدك بالخيال الخصب والحماس وتجعلك متفهما لمن حولك بشكل رائع.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.