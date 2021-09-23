توقف أعمال اللجنة الحكومية لإحلال «التوك توك» بعد 6 أشهر من انطلاقها

وأكد مصدر مسؤول لـ«الوطن»، أن اللجنة الحكومية التي تم تشكيلها منذ 6 أشهر لوضع برنامج علمي محدد لتطبيق خطة إحلال «التوك توك» ليحل محله سيارت «ميني فان» لم تعقد سوى اجتماعا واحدا فقط منذ ذلك الحين، مشيرا إلى أن المناقشات بشأن تلك الخطة توقفت، ولم يتم اتخاذ أية خطوات أو صدور أية تعليمات في هذا الشأن من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حتى الآن.

أوضح المصدر أن قرار تشكيل اللجنة نص على ضرورة الانتهاء من تلك الخطة خلال شهرين من تشكيلها، أي في منتصف مايو، وحاولت «الوطن» الحصول على رد الوزارة، لكن دون استجابة.

انجاز المهمة في هذا الوقت غير معقول

وصرح أحد ممثلي اتحاد الصناعات باللجنة لـ«الوطن»، بأن الملف يعد من الملفات الشائكة والمعقدة، والتي تتطلب وقتا وإعدادا جيدا قبل اتخاذ أي خطوة، وأكد أن الحديث عن الانتهاء من هذه الخطة في فترة زمنية لا تتجاوز شهرين، أمر «غير منطقي»، خاصة في ظل غياب البيانات والمعلومات عن أعداد تلك المركبات أو العاملين عليها، أو التوزيع الجغرافي لانتشارها في المدن والأحياء والقرى.

وكانت أعمال وزارة الصناعة والتجارة المتعلقة بإحلال «التوك توك» قد توقفت بعد 6 أشهر من تشكيل اللجنة الحكومية المختصة.

تشكيل لجنة حكومية في مارس الماضي

وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قد شكلت في مارس الماضي لجنة حكومية ضمت ممثلين عن اتحاد الصناعات والجهات المعنية من أجل وضع خطة واضحة بآليات تنفيذية لتطبيق خطة الإحلال، في محاولة حكومية لإعادة النظام إلي الشارع المصري، والقضاء على الفوضى التي أصبحت «التكاتك» أحد مظاهرها، نتيجة عدم تقنين أوضاعها أو أوضاع أصحابها.

عدد المركبات المرخصة 255 ألف

يذكر أنه لا توجد أرقام رسمية بشأن عدد المركبات الثلاثية في مصر، إلا أن عاملين بالقطاع يقدرونها بنحو 3 ملايين، بينما تظهر بيانات وزارة التنمية المحلية أن عدد المركبات المرخصة رسميا يصل إلى 255 ألف توك توك في عام 2020.