حملات لتطبيق قرار منع سير «التوك توك» بالطرق السريعة في الفيوم

شنت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الفيوم، حملات مرورية مكثفة، صباح اليوم الإثنين، لتطبيق قرار المحافظ بشأن منع سير الـ«توك توك وتروسيكل»، بالطرق العامة والسريعة، وداخل المدن، بالتعاون مع الوحدات المحلية، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد قائدي التوك توك والتروسيكل ممن يخالفون القرار بعدما انتشرت حوادث الطرق بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة بسبب التروسيكل والتوك توك.

حملات مرورية مكثفة لضبط التروسيكل والتوك توك المخالف

وانتشرت حملات مرورية مكثفة، في مدينة الفيوم، اليوم، وعلى طريق مصر الفيوم الصحراوي، والطريق الدائري، بالإضافة إلى مدن المراكز التي يسري فيها قرار تطبيق منع سير التوك توك على الطرق السريعة وفي المدن، لضبط التكاتك المخالفة لقرار المحافظ ومصادرتها وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

الطرق المحظور سير التوك توك والتروسيكل عليها

وفي وقتٍ سابق، أعلن الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ القرار ينص على منع التوك توك والتروسيكل المستخدم في نقل الأفراد من السير على الطرق الآتية:

- طريق مصر الفيوم بدءاً من ميدان عبد المنعم رياض وحتى بوابات الرسوم

- شوارع جمال عبد الناصر، والسنترال، وأحمد شوقي، والنبوي المهندس، وبطل السلام، وعباس العقاد، وسعد زغلول، والحرية، والجمهورية بمدينة الفيوم.

- الطريق السياحي على بحيرة قارون بدءاً من مفارق بركات وحتى وادي الريان.

محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات لمنع سير التوك توك على الطرق السريعة

ووجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رؤوساء الوحدات المحلية ومجالس المدن، بالتنسيق مع مرور الفيوم، لتكثيف الحملات المرورية على الطرق التي تم منع سير التوك توك والتروسيكل المُستخدم في نقل الأفراد عليها، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.