بدء أعمال القبول الإلكتروني للمرحلة الثانية بالجامعات الخاصة السبت

أعلن مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة، موعد بدء أعمال المرحلة الثانية من نظام القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، في العاشرة من صباح السبت المقبل، وتمتد لمدة 3 أيام، تنتهي في الثامنة من مساء يوم الاثنين، على أن يجري إعلان النتيجة في الخامسة من مساء الثلاثاء.

طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة

ويحق لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة لهذا العام، بالإضافة لطلاب المرحلة الأولى الذين استنفدوا الرغبات، التقدم في هذه المرحلة، عبر موقع تنسيق الجامعات الخاصة https://www.cpnu-admission.edu.eg/ على أن يكون التقدم وفقاً للحدود الدنيا، وضوابط التقدم للمرحلة الأولى، وبالأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة.