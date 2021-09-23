وزير التعليم العالي يشيد بدليل الشعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدليل شعب اللغات والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف، والذي يصدر بثلاثة لغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ووجه الوزير بسرعة توفير الدليل على منصة «ادرس في مصر».

من جانبه، أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، على سعي الجامعة المستمر لتقديم خدمات أكاديمية تنافس التخصصات المطلوبة عالمياً، بما يضمن للخريج فرصة كبيرة في الحصول على وظيفة ملائمة فور التخرج مباشرة، لافتاً أن الشعب والبرامج الجديدة تعد أحد أهم المنافذ لتطوير العملية التعليمية والذي ينعكس بدوره على تحسين البيئة التعليمية والبحثية والمعامل العلمية، مشيرا إلى أن البرامج الجديدة وصلت هذا العام إلى 37 برنامجا في 19 كلية، تخدم العديد من القطاعات التعليمية ومنها ما هو فريد من نوعه على مستوى الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج الجديدة، أن 24 برنامجا جديدا يخدم قطاع العلوم الإنسانية والأجتماعية، و5 برامج تخدم قطاع العلوم الطبية، و5 برامج أخرى تخدم قطاع العلوم الهندسية، و3 برامج تخدم قطاع العلوم الأساسية.