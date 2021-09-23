ضبط عاطل يستولي على بيانات البطاقات الائتمانية لمواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، لممارسته نشاط إجرامي في مجال الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بالمواطنين، عن طريق عمليات القرصنة الإلكترونية، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وتحميل قيمتها على حساباتهم البنكية دون علم أصحابها.

عرض بعض عملاء البنوك لخسائر مادية

وقالت الداخلية في بيان لها، أن هذا النشاط الإجرامي، عرض بعض عملاء البنوك لخسائر مادية، وعُثر بحوزته على «هواتف محمولة- كمية من مستلزمات الهواتف المحمولة تقدر قيمتها بـ 50 ألف جنيه- كمية كبيرة من المكملات الغذائية والمنشطات تقدر قيمتها بـ50 ألف جنيه» من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وأقر المتهم بارتكابه (8) وقائع بذات الأسلوب، تمكن خلالها من الاستيلاء على مبلغ 116 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.