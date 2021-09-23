بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة للجامعات الحكومية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية. وجاءت التعيينات على النحو التالي:

تعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية

الدكتور جمال عبد الرحيم محمد سوسة، رئيسًا لجامعة بنها.

الدكتور أشرف حسين أحمد شحاتة، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد يوسف، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

الدكتور عبد المؤمن شمس الدين عبد الخالق مصطفى، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

الدكتور محي الدين إسماعيل موسى العلامي، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

الدكتور محمد حسين محمود محمد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة طنطا.