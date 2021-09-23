تدريب أهالي فيران وأبورديس على الكهرباء والسباكة ضمن «حياة كريمة»

قال مبروك الغمريني رئيس مدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدة الشباب على إقامة مشروعات خاصة بهم، دون الاعتماد على للدولة ودون انتظار الوظيفة، خاصة أن الجهاز الإداري للدولة يعاني في الوقت الحالي.

وأوضح أنه عقد لقاء مع جهاز المشروعات وإدارة «مشروعك» التابعة للمحافظة، كما عُقدت ندوات مع الشباب لتعريفهم بأهمية الحصول علي مشروع خاص بإجراءات بسيطة.

مبادرة «مهنتك مستقبلك» تصل مدينة أبورديس

وأكد «الغمريني»، أنه التقى اليوم أشرف علم الدين وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء لبدء تفعيل أعمال التدريب لمبادرة «مهنتك مستقبلك»، من خلال وحدة التدريب المتنقلة؛ لتدريب الشباب والفتيات بمديني أبورديس ووادي فيران على مهن الحياكة، والكهرباء، والسباكة، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موضحا أن هذه التدريبات تساعد الشاب أو الفتاة في الحصول على شهادة خبرة معتمدة تساعدهم في الحصول على قروض من جهاز المشروعات الصغيرة أو «مشروعك»، بعد أن يكون اكتسب خبرة في المجال وهذا هو الهدف الحقيقي من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تستطيع السيدات عمل مشروع من منزلهن.

150 ساعة تدريب على مهن التفصيل والخياطة

وقال أشرف علم الدين، إن مبادرة «مهنتك مستقبلك» أثبتت نجاحا كبيرا في مدينة الطور، حيث جرى تدريب نحو 60 سيدة على مهنة الحياكة، وقُدمت شهادات للمتدربات.

وقال إن التدريب على مهن التفصيل والحياكة مدتها شهر للمتدربات بواقع 150 ساعة للدورة الواحدة خلال 24 يوما عمل فعلية، ومهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية مدتها أسبوعين بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة.

وقال «علم الدين»، إن شروط الالتحاق بالدورة تتمثل في أن يكون المتدرب يجيد القراءة والكتابة، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وفى نهاية كل دورة تدريبية يحصل الثلاثة الأوائل على ماكينة خياطة، وشنطة عدة في مهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية، كى يستطيع كل شاب وسيدة فتح مشروع صغير يدر عليه دخلًا يسهم في توفير حياة كريمة له ولأسرته.