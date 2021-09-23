بناء فصول ومدارس جديدة في الغربية ضمن المشروع القومي حياة كريمة

تواصل محافظة الغربية أعمال التطوير والإنشاءات لدعم المراكز والمحافظات، خاصة الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تسعي جاهدة لتنفيذ خطة الدولة لحل مشكلة ارتفاع الكثافات بالمدارس من خلال إنشاء مدارس متميزة وعصرية تساهم في رفع كفاءة العملية التعليمية والنهوض بجودتها

محافظ الغربية: مواجهة مشكلة ارتفاع الكثافات بالمدارس من خلال إنشاء مدارس متميزة

كما تم خلال الفترة من 2014 وحتى اليوم تنفيذ عدد 400 مشروع شملت "إنشاء ، توسعات ، إحلال وتجديد لمدارس بالمحافظة" بإجمالي تكلفة 2.1 مليار جنية.

تنفيذ 400 مشروع إنشاءات وإحلال وتجديظ مدارس القري

كما شمل إضافة 6316 فصل ما بين توسعة وإحلال وإنشاء جديد تساهم في تقليل الكثافة الطلابية في مدارس المحافظة.

وأكد المحافظ أن هذة المشروعات قد ساهمت في خدمة جميع نوعيات ومراحل التعليم حيث وزعت مابين " 361 مشروع لصالح التعليم العام ، 26 مشروع لصالح المدارس الرسمية لغات ، 6مدارس للتعليم الفني ، 3 مدارس لصالح التربية الخاصة ، 3 مدارس مصرية يابانية ومدرسة واحدة للمتفوقين ".

26 مشروع لصالح المدارس الرسمية لغات لخدمة المواطنين

وأضاف رحمي أن هذة المشروعات إمتدت للقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى بهدف اتاحة المزيد من الفصول التعليمية لخدمة أهالي تلك القرى وخفض كثافة الفصول لها .

72 مشروع بإجمالي 1075 فصل بقري الأكثر احتياجا بمبادرة حياة كريمة

كما بلغت عدد المشروعات بزفتى 72 مشروع بإجمالي 1075 فصل تم نهو وتسليم 10 مشروعات بإجمالي 146 فصل وجارى العمل حاليا بعدد 23 مشروع بإجمالي 258 فصل بجان الاستعداد لطرح 39 مشروع سيوفر 671 فصل.