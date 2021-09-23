التابوت الأثري «بسماتيك بن أوزير» يصل الجناح المصري في «إكسبو 2020» بدبي

وصل التابوت الأثري المصري للكاهن بسماتيك بن أوزير إلى مقر الجناح المصري المشارك في فعاليات إكسبو 2020 بدبي، حيث من المقرر عرضه بالجناح على مدى 6 أشهر.

ويعد هذا التابوت أحد التواليت الخشبية الملونة التي تم اكتشافها حديثا بمنطقة سقارة الأثرية، من خلال البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وهو تابوت للكاهن بسماتيك بن أوزير، ذو الهيئة الآدمية من الخشب الملون، وقد زُيِّن بقلادة نباتية كبيرة، تنتهي برأسي صقر، وتظهر المعبودة «نوت» ناشرة أجنحتها، وتحمل ريشتي الماعت «الحق والعدالة».

مشاركة مصر في معرض إكسبو 2020 بدبي

أما الجزء الأوسط منه، فقد زخرف بنصوص تقدمه القرابين وتعاويذ دينية والجوانب محاطة بصفين لمعبودات حاملة صولجان «الواس» بأيديها، وفي الجزء السفلي تظهر هيئتان للمعبود أنوبيس فوق مقصورته أمام المتوفى.

ويأتي إرسال هذا التابوت للجناح المصري في «إكسبو 2020» بدبي، في إطار التنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والتجارة والصناعة، للإعداد للمشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي الهام.