9 عيادات وصيدلية: «الكشف بجنيه واحد والأدوية ببلاش»

خصص لهم المشروع عدداً من الوحدات السكنية بالأدوار الأرضية، داخل العمارات، كى تكون بديلاً «مؤقتاً» لتوفير الخدمات الصحية لسكان المشروع، لحين الانتهاء من تنفيذ المركز الطبى، المخطط إنشاؤه داخل المشروع، كى يكون مركزاً «متكاملاً» يخدم السكان، كى لا يحتاجوا إلى قطع مسافات طويلة لطلب الخدمة الصحية، وتأكيداً على رغبة القائمين على المشروع مثل صندوق تطوير العشوائيات ومحافظة القاهرة ومؤسسة «معاً»، فى جعل المشروع عبارة عن كومباوند مغلق متكامل، يوفر احتياجات السكان.

«عيادات معاً الطبية».. لافتة مستطيلة، حرصوا على وضعها أعلى العمارة التى تم تخصيص الدور الأرضى منها للعيادات والصيدلية، كى تكون مميزة بين العمارات داخل المشروع، وتسهيلاً على سكان المشروع الوصول إلى العيادات والصيدلية، دون أن يلجأوا لسؤال بعضهم البعض.

بمجرد الدخول إلى العيادات، تجد الطاقم الطبى من التمريض كلاً فى مكانه، يرتدى زياً موحداً يجمع بين اللونين الكحلى والأبيض، كى يميزهم عن المرضى والأطباء داخل العيادات، التى يبلغ عددها 9 عيادات، وتضم عدداً كبيراً من التخصصات، بالإضافة إلى إلحاقها بصيدلية لصرف العلاج لسكان المشروع منها، عقب الانتهاء من الكشف.

تقول جيهان عبدالعزيز، رئيسة التمريض بعيادات مشروع «معاً» لتطوير العشوائيات، إحدى سكان مدينة الشروق، إنها تم توزيعها من قبل المنطقة الطبية التابعة لها، كى تقوم بالعمل بعيادات مشروع «معاً»، كبداية لعملها داخل المركز الطبى المخطط تنفيذه داخل المشروع: «كانت فرصة كويسة بالنسبة لى إنى أجدد وأروح مشروع جديد، ومستنيين تنفيذ المركز الطبى عشان نتنقل فيه».

وأضافت «عبدالعزيز» أنها منذ عملها بعيادات المشروع، وهى تشهد إقبالاً متوسطاً من قبل السكان، وهو إقبال مناسب لكون العيادات جديدة: «بييجى لنا ناس بعدد مش وحش كبداية، يعنى ممكن ييجى لنا فى اليوم أكتر من 20 حالة».

رئيسة التمريض: نستقبل أكثر من 20 حالة يومياً والعيادات تفتح أبوابها من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً

أما عن التخصصات الموجودة داخل العيادات الطبية، أوضحت مسئولة التمريض بالعيادات، أن هناك تخصصات باطنة وأطفال ونساء وتوليد وأشعة، لافتة إلى أنه تم توفير أكثر التخصصات أهمية وإقبالاً من قبل المرضى: «فيه أكتر من دكتور فى كل تخصص، عشان مايبقاش فيه ضغط على دكتور واحد، وتكون العيادات متنوعة».

وحول مواعيد العمل داخل العيادات، أوضحت أن المواعيد تبدأ من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً، مرددة: «بنكون موجودين من الصبح لحد بعد الضهر، وقت كبير يتيح للكل إنهم ييجوا يكشفوا»، مشيرة إلى أن من أكثر التخصصات التى تشهد إقبالاً من قبل السكان داخل المشروع، هو تخصص الأطفال، حيث أغلب المرضى أطفال، تصطحبهم أمهاتهم للكشف داخل العيادات، وصرف العلاج.

ولفتت رئيسة التمريض إلى أن هناك صيدلية ملحقة بالعيادات التسع، لصرف العلاج مجاناً للمرضى من سكان المنطقة: «اللى بييجى يكشف بيدفع جنيه واحد حق التذكرة المجانية، ويدخل يكشف وياخد العلاج كله، ومن غير فلوس».