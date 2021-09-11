تنسيق معهد فني صحي للدبلومات 2021: الإعلان وفتح باب التسجيل خلال أيام

يترقب الآلاف من طلاب الدبلومات الفنية 2021 الراغبين في التسجيل للرغبات والالتحاق بالكليات والمعاهد وفقا للقواعد والنسب المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التسجيل لهم خلال الأيام المقبلة، ويبحث المئات من طلاب الثانوية الفنية الصناعية عن تنسيق معهد فني صحي للدبلومات 2021، وكذلك الحدود الدنيا له بمختلف المحافظات وطرق التقدم والالتحاق، وكذلك الاشتراطات الواجب توافرها في الطلاب للتقدم والالتحاق بها.

التعليم العالي: لم تحدد موعد تنسيق معهد فني صحي للدبلومات 2021

وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق معهد فني صحي للدبلومات 2021 لمختلف الشعب لم يعلن خلال إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، مؤكدة أنه يجري العمل حالياً على الإعداد لتنسيق الدبلومات الفنية المقرر أن يبدأ بقتح باب التسجيل لاختبارات القدرات 2021.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي أعلنت عن الحد الأدنى لتنسيق معهد فني صحي 2021 بمختلف محافظات الجمهورية لطلاب الثانوية العامة 2021 للشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة، ولم يجري الكشف عن تنسيق معهد فني صحي للدبلومات 2021، وجاء تنسيق طلاب الثانوية العامة لمعهد فني صحي كالتالي:

** معهد فني صحي طنطا : 340 درجة

** معهد فني صحي المنصورة: 338 درجة

** معهد فني صحي الزقازيق: 337 درجة

**معهد فني صحي الإسكندرية: 331 درجة

** معهد فني صحي بنها: 327 درجة

** فنى صحي جنوب الوادي: 331 درجة

** معهد فني صحي سوهاج : 327 درجة

**معهد فني صحي بورسعيد: 322 درجة

** معهد فني صحي بني سويف: 325 درجة

** معهد فني صحي الإسماعيلية: 321 درجة

** معهد فني صحي أسيوط: 315 درجة

** فنون تطبيقية بني سويف: 317 درجة

التعليم العالي: تنسيق معهد فني صحي للدبلومات 2021 يختلف عن تنسيق المعهد لطلاب الثانوية العامة

** معهد فني صحي رياضة المنصورة: 307 درجات

**معهد فني صحي أسوان: 303 درجات

**معهد فني صحي رياضة طنطا: 305 درجات

** معهد فني صحي رياضة الزقازيق: 298 درجة

** معهد فني صحي امبابة: 298 درجة

** معهد فني صحي رياضة بنها: 296 درجة

**معهد فني صحي رياضة الإسكندرية: 283 درجة

**معهد فني صحي رياضة بني سويف: 277 درجة

**معهد فني صحي رياضة أسيوط: 258 درجة

** معهد فني صحي رياضة الإسماعيلية: 257 درجة

** فنى صحي جنوب الوادي رياضة: 256 درجة

** معهد فني صحي رياضة سوهاج: 262 درجة

** معهد فني صحي رياضة بور سعيد: 255 درجة

**معهد فني صحي رياضة اسوان: 256 درجة

**معهد فني صحي رياضة امبابة: 256 درجة