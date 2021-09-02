إعلان نتيجة تنسيق معهد فني صحي 2021 الأسبوع المقبل

كشف مصدر مسؤول بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد إعلان نتيجة تنسيق معهد فني صحي 2021، مؤكداً أنه سيتم إعلان النتيجة بعد تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، موضحاً أنه سيتم إعلان النتيجة الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن التنسيق يتم إلكترونياً.

تعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق معهد فني صحي 2021

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة تنسيق معهد فني صحي 2021 وكافة التفاصيل المتعلقة بالتنسيق والحد الأدنى سيتم إعلانها الأسبوع المقبل، مشدداً على الطلاب بضرورة إتباع التعليمات الرسمية فقط التي يتم الإعلان عنها، مؤكداً أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع الجامعات للوقوف على الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد.

إعلان نتيجة تنسيق معهد فني صحي وأعداد الطلاب المتوقع قبولهم الأسبوع المقبل

وتابع المصدر، بأن نتيجة تنسيق معهد فني صحي 2021 ستكشف عن أعداد الطلاب المتوقع قبولهم في العام الدراسي الجديد، موضحاً أن المعهد يبحث عنه الكثير من خريجي مدارس التمريض، مؤكداً أن الوزارة كثفت من جهودها لتسيير أي معوقات تواجه الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية.

وأوضح أن تنسيق المرحلة الثانية للجامعات ينتهي يوم السبت المقبل ومن المتوقع أن يتم مدها يوماً إضافياً، مشدداً على جيمع الطلاب بضرورة سرعة تسجيل رغباتهم طبقاً للشروط المعلنة، مؤكداً أن جميع معامل التنسيق حرصت على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

«التعليم العالي»: حرصنا على توفير الكثير من المقاعد لطلاب الثانوية العامة في جميع الجامعات

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات الحكومية، وكشفت عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية، موضحة أنه تم توفير الكثير من المقاعد لطلاب الثانوية العامة في جميع الجامعات في إطار حرصها على توفير تعليم على مستوى متميز لجميع الطلاب.