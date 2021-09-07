تعرف على تنسيق معهد فني صحي 2021 علمي علوم

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، والحدود لدنيا للكليات بمختلف القطاعات والشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك الكشف عن الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وموعد انطلاقها، بجانب إعلان مواعيد انطلاق تنسيق تقليل الاغتراب للشعبتين العلمية والأدبية، ويبحث الآلاف من الطلاب المقيدين بالشعبة العلمية علمي علوم، عن تنسيق معهد فني صحي 2021 علمي علوم، للطلاب المسجلين بالمرحلتين الأولى والثانية، وذلك بعد الانتهاء من توزيع الطلاب وفقاً للأعداد المقررة من قبل كل كلية.

تنسيق معهد فني صحي 2021 علمي علوم: 76.82%

وعن تنسيق معهد فني صحي 2021 علمي علوم، أوضحت وزارة التعليم العالي، أن الحد الأدنى بالنسبة للشعبة العلمية علوم، 315 درجة بنسبة 76.82%، وبالنسبة للشعبة العلمية رياضة، الحد الأدنى 255 درجة بنسبة 62.19%.

تنسيق معهد فني صحي 2021 علمي علوم

وتستعرض «الوطن»، درجات تنسيق معهد فني صحي 2021 علمي علوم:

** معهد فني صحي طنطا: 340 درجة

** معهد فني صحي المنصورة: 338 درجة

**معهد فني صحي الزقازيق: 337 درجة

**معهد فنى صحي جنوب الوادي :331 درجة

**معهد فني صحي الإسكندرية: 331 درجة

**معهد فني صحي بنها: 327 درجة

**معهد فني صحي سوهاج :327 درجة

**معهد فني صحي بني سويف: 325 درجة

**معهد فني صحي بورسعيد: 322 درجة

**معهد فني صحي الإسماعيلية: 321 درجة

**معهد فني صحي أسيوط: 315 درجة

**معهد فني صحي أسوان: 303 درجات

**معهد فني صحي امبابة: 298 درجة

تنسيق معهد فني صحي 2021

**معهد فني صحي رياضة المنصورة: 307 درجات

**معهد فني صحي رياضة طنطا: 305 درجات

**معهد فني صحي رياضة الزقازيق: 298 درجة

**معهد فني صحي رياضة بنها : 296 درجة

**معهد فني صحي رياضة الاسكندرية : 283 درجة

**معهد فني صحي رياضة بني سويف: 277 درجة

** معهد فني صحي رياضة سوهاج : 262 درجة

معهد فني صحي رياضة أسيوط: 258 درجة

معهد فني صحي رياضة الإسماعيلية: 257 درجة

معهد فني صحي جنوب الوادي رياضة: 256 درجة

معهد فني صحي رياضة أسوان: 256 درجة

معهد فني صحي رياضة امبابة: 256 درجة

معهد فني صحي رياضة بورسعيد: 255 درجة.