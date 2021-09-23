كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات، موضحة أنه تم فتح باب التنسيق اليوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري ويستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

وشددت الوزارة، على الطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتنسيق والتوزيع الجغرافي وقواعد القبول بالكليات، ويجب على الطلاب بطاعة استمارة الترشيح عقب إعلان النتيجة وإرفاقها مع أوراق التقديم للجامعة.

وأضافت الوزارة أنه يمكن الدخول على رابط التنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات من موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا، والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالتنسيق.

قواعد قبول الحاصلين على الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات

يتم قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية عام 2021 نظام الثلاث سنوات «تجاري- صناعي – سياحة وفنادق – زراعي – مساعدي خدمات صحية» عام 2021 بكليات الجامعات المصرية والمعاهد الفنية المتوسطة الحكومية والخاصة والمعاهد العليا الخاصة التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2021/2022 وفقاً للشروط والضوابط التالية:

- فتح باب القبول بكليات قطاعات «التجارة – التربية بالكليات التي بها شعب تعليم فني- والزراعة - والآثار – التكنولوجيا والتعليم الصناعي» بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات

- يسمح للطلاب خريجي مدارس مساعدي الخدمات الصحية نظام الثلاث بعد الإعدادية بمجموع 75% علي الأقل في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض بالجامعات الحكومية المصرية على أساس قواعد التوزيع الإقليمي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية للتمريض.

- يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الـ3 سنوات بعد الإعدادية في تخصصات «صناعي – تجاري –– زراعي» ونظائرهم بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي فقط في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.

- تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية (فيما عد كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسا علي الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها) وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات. ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.