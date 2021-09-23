تعيين أشرف الغندور مؤسس وحدة زرع النخاع نائبا لرئيس جامعة الإسكندرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قراراً بتعيين الدكتور أشرف حسين الغندور نائبا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بعد أن شغل مناصب قيادية عديدة في كلية الطب جامعة الإسكندرية، كما أنه مؤسس وحدة زرع النخاع بمستشفي المواساة الجامعي.

من هو الدكتور أشرف الغندور؟

تخرج الدكتور أشرف الغندور فى كلية الطب جامعة الاسكندرية، وحصل على درجة الدكتوراة في أمراض الدم عام 1997، وتقلد العديد من المناصب خلال مسيرته المهنية، حيث شغل منصب رئيس أقسام الباطنة بكلية الطب جامعة الاسكندرية، ومنصب وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث في الفترة من 2015 الى 2020.

عميد ووكيل كلية الطب سابقا

تم تكليف الغندور بالقيام بأعمال عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية بجانب منصبه كوكيل للكلية فى الفترة من أغسطس 2016 إلى أكتوبر 2016، كما شغل الغندور منصب رئيس وحدة أمراض الدم بقسم الأمراض الباطنة في الفترة من اغسطس 2013 إلى ديسمبر 2014 والمشرف الفني بقسم أمراض الباطنة من 2009 إلى 2010.

مؤسس وحدة زرع النخاع

ويعد الدكتور أشرف الغندور هو مؤسس وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة الجامعي، وبالنسبة للجانب البحثى، فالغندور اشترك في العديد من الخطط البحثية الدولية متعددة المراكز كباحث رئيسي، وله العديد من الأبحاث المنشورة فى أكبر الدوريات العلمية العالمية خاصة في مجال أمراض الدم السرطانية.