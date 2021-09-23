مصرع شخصين في حريق عقار بالمندرة شرق الإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما إثر اندلاع حريق، مساء اليوم الخميس، بشقة سكنية بالطابق السابع عشر، بعقار بمنطقة المندرة بحرى بحى المنتزه ثان شرق الإسكندرية، وقد إمتدت النتران بعد تفاقمها إلى أحد الشقق المجاورة، مما أدى إلى حالة من الزهر والهلع بين الأهالى، حتى تم السيطرة على الحريق.

تفاصيل حريق المندرة في الإسكندرية

البداية حين وصول إشارة إلى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، فور ورودبلاغ لقسم شرطة المنتزه ثان من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية وامتداداها لشقة مجاورة بعقار خلف مسجد المندرة بحرى.

السيطرة على النيران قبل امتدادها

انتقلت ضباط القسم رفقة سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء التابعة إلى الحماية المدنية، وتبين من المعاينة نشوب حريق بشقة بالطابق السابع عشر وامتدادها لشقة مجاورة لها.

أسفر الحريق عن مصرع شخصين، وتم السيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل امتدادها لباقى شقق العقار.

وقد تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

خسائر حريق الإسكندرية

وتشهد الإسكندرية في الآونة الأخيرة حوادث حريق عديدة ما بين شقق وسيارات ومحلات، كان أحدثها حريق منذ عدة أيام في محل توكيلات مراتب في منطقة السيوف، إلا أن تلك الحرائق لم تصل إلى مرحلة وقوع وفيات، حيث كانت الخسائر تقتصر على مجرد الخسائر المادية فقط، حتى سجل حريق المندرة حالتي وفاة.