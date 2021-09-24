حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مواليد برج الجدي بالإصرار والعناد، وتحمل المسؤولية بشكل كبير، فهو من محبي العمل، حيث يعتبره من أولى أولياته، ومولود هذا البرج شخض ودود واسع الاطلاع على كل ما يحيط به، كما أنه يهتم بأخبار من يحبهم، ومع ذلك فهو يعشق الحرية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

رغم الضغوط.. القمر بمنزلك الخامس واليوم أنت شديد الحماس مما يساعدك على الإنجاز وإقناع من حولك بوجهة نظرك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

فينوس في وضع داعم، مما يجعل الحب هو وسيلتك ودليلك ومرشدك للتأثير والتألق.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.