حظك اليوم برج الحوت الجمعة 24-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر برج الحوت من الأبراج المائية وله شخصية مميزة، كما أن له أيضا عيوب، فهو من الشخصيات التي تعشق الهروب من الواقع. وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب للتفاوض ولتطبيق ما تعلمته من دروس.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

فينوس يدعمك في منزل الحظ، وقد يجلب لك ذلك أخبارا سعيدة ويعدك بقضاء أوقات حلوة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.