أول تعليق لـ حمادة هلال بعد تعرض زوجته لحادث سير: الحمد لله إحنا بخير

حرص الفنان حمادة هلال على طمأنة جمهوره، بشأن تطورات الحالة الصحية لزوجته الدكتورة أسما سميح، بعدما تعرضت لحادث سير، مساء اليوم الخميس، قائلًا: «الحمد لله».

ونشر حمادة هلال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعه بزوجته، مُعلقًا عليها بقوله: «الحمد لله والشكر لله.. وبقول لكل الناس إحنا الحمد لله بخير والأولاد بخير.. ربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم.. الحمد لله الحمد لله».

وكان حمادة هلال قد أعلن عن تعرض زوجته لحادث سير، حيث كتب عبر خاصية «استوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «قدّر الله وما شاء فعل، دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجتي الدكتورة أسما سميح، بعد إصابتها في حادث سير سيارة هي وأولادها».

وكان الفنان حمادة هلال قد ظهر مؤخرًا بصحبة زوجته الدكتورة أسما سميح، يوم السبت الماضي، على هامش تكريمه في مهرجان الفضائيات العربية، الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

وحصد حمادة هلال، جائزتين من مهرجان الفضائيات العربية، التي ظهرت به زوجته «أسما» معه، بالإضافة إلى جائزة بمهرجان «دير جيست». وقال حمادة هلال على هامش التكريمات إنه سعيد للغاية بتحقيق هذه الجوائز من قبل تصويت الجمهور الذي وثق به وفي الورق الذي كتبه أمين جمال.

تفاصيل الحالة الصحية لزوجة حمادة هلال

يذكر أنّ مدحت هلال، شقيق الفنان حمادة هلال، قد قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن أسما سميح وأولادها بخير، ويتمتعون بصحة جيدة، ومتواجدون حاليا في المنزل بعد مغادرتهم المستشفى، حيث إنهم لم يتعرضوا لأي إصابات جراء الحادث، بحسب قوله، موضحًا أن حمادة لم يكن موجودا معهم وقت وقوع الحادث.