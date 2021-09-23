تطورات الحالة الصحية لزوجة وأبناء حمادة هلال بعد تعرضهم لحادث سير

كشف مدحت هلال، شقيق الفنان حمادة هلال، عن تطورات الحالة الصحية للدكتورة أسما سميح، زوجة شقيقه، وأبنائها، بعد تعرضهم لحادث سير، وفقا لما أعلنه حمادة هلال عبر خاصية «استوري» بتطبيق «إنستجرام».

وقال "مدحت" في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسما سميح وأولادها بخير، ويتمتعون بصحة جيدة، ومتواجدون حاليا في المنزل بعد مغادرتهم المستشفى، حيث إنهم لم يتعرضوا لأي إصابات جراء الحادث، بحسب قوله، موضحًا أن حمادة لم يكن موجودا معهم وقت وقوع الحادث.

حمادة هلال يعلن خبر الحادث عبر «إنستجرام»

وكان حمادة هلال، كتب عبر خاصية «استوري» بتطبيق «انستجرام»: «قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجتي الدكتورة أسما سميح، بعد إصابتها في حادث سير سيارة هي وأولادها».

جوائز حمادة هلال عن مسلسل «المداح»

وحصد حمادة هلال مؤخرًا 3 جوائز عن دوره بمسلسل «المداح» جائزتين من مهرجان الفضائيات العربية التي ظهرت به زوجته أسما معه، بالإضافة إلى جائزة بمهرجان «دير جيست»، وقال حمادة هلال على هامش التكريمات إنه سعيد للغاية بتحقيق هذه الجوائز من قبل تصويت الجمهور الذي وثق به وفي الورق الذي كتبه أمين جمال.

وأضاف "حمادة" في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أنه سعيد بما قدمه ويدرس تقديم الجزء الثاني منه في رمضان المقبل في الفترة الحالية، مؤكدا أنه عندما يقدمه سيقدم ورقا أفضل من الجزء الأول الذي وثق به الجمهور.

أما عن الجزء الثاني من فيلم «حلم العمر»، فقال حمادة إن هذا المشروع من المشاريع الفنية القريبة إلى قلبة ويريد جزءا ثانيا منه وهو متحمس وجميع الأبطال متحمسون، وأشار إلى أن الجزء الثاني لابد من وجود الفنان توفيق عبد الحميد أحد أسس نجاح الفيلم جماهيريا.

وفيلم «حلم العمر» شارك في بطولته كل من دينا فؤاد ومنة عرفة وتوفيق عبد الحميد وهالة فاخر ورامي وحيد، ودارت أحداثه حول شاب من الأقاليم يأتي إلى القاهرة من أجل تحقيق حلمه في رياضة الكيك بوكس.