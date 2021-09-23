المواعيد والأوراق المطلوبة للمعهد الفني الصحي في الإسكندرية

يبدأ المعهد الفني الصحي بالإسكندرية، استلام ملفات طلاب الثانوية العامة المرشحين للمعهد عن طريق التنسيق، السبت المقبل، لمدة 3 أيام وفقا لجدول تنظيمي يتم وفقاً للحروف الأبجدية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتنشر «الوطن»، مواعيد تسليم الملفات في المعهد الفني الصحي بالإسكندرية الذي يعد أحد أهم المعاهد والكليات التي تتجه إليها الأنظار خلال تنسيق الكليات 2021، لطلاب الثانوية العامة الناجحين، بالإضافة إلى الأوراق المطلوب تحضيرها لتقديمها في مواعيد استلام الملفات.

مواعيد استلام الملفات في المعهد الفني الصحي بالإسكندرية للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022

تنطلق مواعيد استلام الملفات في المعهد الفني الصحي في الإسكندرية للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022، يوم السبت المقبل الموافق 25 سبتمبر، حيث يتم استلام ملفات الطلاب المقبولين من شعبة علمي علوم من حرف «أ» إلى حرف «س».

فيما يستأنف المعهد استلام ملفات الطلاب المقبولين من شعبة علمي علوم من حرف «ش»، إلى حرف «ي»، في يوم الأحد 26 سبتمبر الجاري.

وتختتم مواعيد استلام الملفات في المعهد الفني الصحي بالإسكندرية للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022، في يوم الاثنين 27 سبتمبر من خلال استلام ملفات الطلاب المقبولين من شعبة علمي رياضة بكافة الحروف الأبجدية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد الفني الصحي بالإسكندرية للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022

- بطاقة الترشيح النهائية + 3 صور منها.

- أصل الثانوية + 3 صور منها.

- أصل شهادة الميلاد + 3 صور منها

- 12 صور شخصية، ومدون عليها اسم الطالب في ظهر الصورة.

- شهادة حسن سير وسلوك مختوم بشعار الجمهورية

- نموذج 2 جند من مديرية الأمن للطلاب الذكور، ونموذج 6 جند من القسم التابع له لمن بلغ 22 عاما، وما قبله.

- صورة بطاقة الطالب + صورة بطاقة ولي الأمر.

- إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب.

- تقديم ما يفيد أخذ تطعيم كورونا أو التقديم عليه.

تنسيق المعهد الفني الصحي بالإسكندرية 2021

يذكر أن وزارة التعليم العالي أعلنت في وقت سابق أن الحد الأدنى للقبول بالمعهد من الثانوية العامة 331 علمي علوم، والحد الأدنى للقبول بالمعهد من الثانوية العامة علمي رياضة بلغ 283 درجة.

شروط القبول في المعهد الفني الصحي بالإسكندرية

- أن يكون الطالب حاصلاً على المجموع الذي أقره مكتب التنسيق331 درجة لشعبة علمي علوم، و283 درجة علمي رياضة وفقاً لتنسيق الكليات.

- ألا يقل سن الطالب عند الدراسة في أول اكتوبر عن 16 سنة وألا يزيد عن 22 سنة.

- اجتيازالكشف الطبي واختبارات القبول التي يقرها المعهد.

- أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة.

- القبول بالمعهد إقليمي.