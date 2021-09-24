«الطاهري»: المشير طنطاوي علامة وطنية وقائد محفور في الأذهان

خصص الإعلامي أحمد الطاهري، حلقة اليوم من برنامجه «60 دقيقة»، على قناة «Extra News» الفضائية، لعرض مسيرة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي تُوفي منذ أيام، موضحًا أن الراحل يُعتبر علامة وطنية أصيلة وقائدا محفورا في وجدان الأمة المصرية.

بداية عسكرية مشرفة

وأضاف «الطاهري»، أن المشير طنطاوي، بدأ مسيرته العسكرية في التصدي لكل محاولات تطويع مصر خلال ثورة يوليو، وشهد نكسة 1967، وكان من الجيل الذي أعلن التحدي والثأر، وخاض معارك حرب الاستنزاف، مشددًا على أنه خاض أهم حروب الدولة المصرية مقاتلًا، وأدى أمانته الوطنية بشرف ونزاهة وبطولة لم تفارقه حتى جاءت لحظة الرحيل.

وشدد على أن أحداث 2011 كانت اختبار نهاية العمر، وكان المشير طنطاوي وباقي أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصحاب البصيرة الوطنية، وأدركوا أن الهدف والجائزة الكبرى هي إحداث الفوضى بمصر، والمستهدف هو الجيش المصري حتى يُصبح مثل الجيوش الموجودة ببعض الدول.

القوات المسلحة هي السند

وأشاد الإعلامي بالقوات المسلحة المصرية، مؤكدا أنها تعتبر الحافظ والسند والداعم لمؤسسات الدولة، مضيفًا: «أول من تآمر على مصر نُخبة الفوضى الذين سلموا مصر للجماعة الإرهابية، وسعوا لإحداث الوقيعة بين الشعب والجيش، فلا تستغرب عويلهم بعد رحيل المشير، فكان يمضي بحكمة كي لا تحترق مصر».

يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي، وُلد في 31 أكتوبر عام 1935، لأسرة نوبية، في حي عابدين الشعبي، وتخرج في الكلية الحربية عام 1956، وتدرج في المناصب العسكرية، وشارك في عدد من الحروب، ووصل إلى منصب وزير الدفاع، وتولى حكم البلاد عقب 25 يناير، ويعتبر واحدًا من أكثر العسكريين المصريين خدمة من حيث المدة في صفوف القوات المسلحة.