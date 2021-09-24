المصل واللقاح: الثلاثة أسابيع المقبلة فترة الحسم في التعامل مع كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مصر ستشهد ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا خلال الأسبوعين المقبلين، معقبًا: «الأسبوعين التلاتة اللي جايين هم فترة الحسم في التعامل مع جائحة كورونا».

الدولة تسابق الزمن في توفير اللقاح

وتابع «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين ، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الدولة تسابق الزمن في توفير اللقاح سواء من خلال الاستيراد أو التصنيع في الداخل، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بافتتاح يوميًا مراكز جديدة لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا لتقليل الإصابات في ذروة الموجة الرابعة.

وفيات الموجة الرابعة أقل من أي موجة اخرى

وشدد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، خلال حديثه، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحصول على اللقاحات، لتقليل إصابات كورونا خلال هذه الموجة، مضيفًا أن وزارة الصحة استقبلت الخميس، جزءا كبيرا من لقاح «أسترازينكا»، وتقوم مصر بتصنيع لقاح «سينوفارم» بالتعاون مع الصين، متوقعًا أن تكون وفيات الموجة الرابعة أقل من أي موجة أخرى، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحصول على اللقاح.

مضاعفات لقاحات كورونا بسيطة للغاية

ولفت أن حدوث مضاعفات لمن تلقى لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد بسيطة للغاية، مؤكدًا أن اللقاحات قد تُسبب جلطات لـ«من 1 إلى 7» أشخاص من بين كل مليون حالة، وهذا يحدث مع أي دواء، «لو مليون سيدة أخذت دواء منع الحمل بيحصل عدد جلطات أكثر بكثير من اللقاحات»، فالأعراض الجانبية للقاحات محدودة للغاية.

وأشار إلى أن اللقاحات على مر العصور تقضي على الأوبئة، «مفيش وباء ظهر على مستوى العالم وتم القضاء عليه إلا بعد إيجاد لقاح ليه، كلنا اتعودنا ندي لقاح لأبنائنا سواء لقاح شلل الأطفال أو الحصبة»، ولم يكن هناك أي مشكلة تمامًا في الحصول على اللقاحات، وكان هناك استجابة للحملات.