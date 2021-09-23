تطعيم 150 مواطنًا بلقاح كورونا في كنيسة مار جرجس ببني سويف

استضافت كنيسة مار جرجس بمدينة ناصر بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، الفريق المتنقل لتلقيح المواطنين بلقاح كورونا المستجد، التابع لوزارة الصحة والسكان.

واستطاع الفريق الطبي تلقيح ما يزيد على 150 مواطنا، بعد الإعلان عن موعد وصول الحملة.

القمص باسليوس: شكرا يا ريس

ووجه القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا بناصر، عقب حصوله على اللقاح، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قراره بحصول المواطنين علي اللقاح بالمجان، لتحصين أكبر عدد ممكن من المواطنين لمجابهة هذا الوباء اللعين، كما وجه الشكر لوزارة الصحة ومديرية الصحة ببني سويف على الجهود المبذولة لمجابهة هذا الفيروس، وتعاونهم في زيادة عدد مقرات الحصول على اللقاح وتوفيرهم وحدات متنقلة لإعطاء اللقاح للمواطنين.

راعي الكنيسة يطالب المواطنين بالتسجيل

كما وجه القس يوانس مسيحة راعي كنيسة مار جرجس الشكر، الي وكيل وزارة الصحة ببني سويف الدكتور محمد يوسف وكافة العاملين بالإدارة الصحية بناصر، وفريق العمل الذي زار الكنيسة اليوم وقام بتلقيح حوالي 150 مواطنا، مشيدا بالأداء الراقي للفريق المتنقل .

وطالب القس اليشع فتحي راعي كنيسة مار جرجس بناصر، الجميع بالتسجيل علي موقع وزارة الصحة والحصول على اللقاح الذي أصبح متوفر ويتم الحصول عليه بسهولة ويسر وتوفره الدولة المصرية بالمجان.