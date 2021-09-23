رئيس التحرير

محمود مسلم

«موديرنا»: انتهاء جائحة «كورونا» خلال عام

كتب:

محمد البلاسى
08:00 م | الخميس 23 سبتمبر 2021
«موديرنا»: انتهاء جائحة «كورونا» خلال عام

«موديرنا»: انتهاء جائحة «كورونا» خلال عام

قال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذى لشركة موديرنا، التى تنتج لقاحات مضادة لكورونا، إنه يعتقد أن «الجائحة قد تنتهى فى غضون عام، مع زيادة إنتاج اللقاحات، بما يوفر إمدادات عالمية كافية».

وأوضح «بانسل»، فى مقابلة مع صحيفة «نويه تسورخر تسايتونج» السويسرية، نشرتها وكالة «رويترز»، أمس، أنه «بالنظر إلى التوسع فى قدرات الإنتاج على مدى الشهور الستة الماضية، فإن جرعات كافية ستكون متوافرة بحلول منتصف 2022، بحيث يمكن تطعيم جميع سكان العالم، ومن المحتمل أيضاً توفر جرعات معززة بالحجم المطلوب». وأكد الرئيس التنفيذى أن التطعيمات ستكون متاحة قريباً حتى للرضع.

وأجازت هيئة الغذاء والدواء فى الولايات المتحدة، جرعة معززة من لقاح كورونا، الذى تنتجه شركة فايزر الأمريكية للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكبر، وكذلك غيرهم من الأمريكيين المعرضين للإصابة، وذلك بعد 6 أشهر من إكمالهم أول جرعتين، ما يجعل العديد مؤهلين لتلقى جرعة ثالثة معززة الآن.

اقرأ المزيد:

«الصحة»: استقبال ملايين الجرعات من لقاحات «كورونا» قريباً.. ومستعدون بجميع المستلزمات بالمستشفيات

«التعليم»: مسحة مرتين لمن لم يتلقوا لقاح كورونا

«الصحة العالمية» تدعو لزيادة شحنات لقاح كورونا لأفريقيا بمقدار 7 أضعاف

تطعيم 150 مواطنًا بلقاح كورونا في كنيسة مار جرجس ببني سويف

وزيرة الصحة تكشف لـ«الوطن» عن آلية تطعيم الأطفال بلقاح كورونا في مصر

شعبة الأدوية: لن يحدث نقص في الأدوية بالموجة الرابعة لفيروس كورونا

زايد: دعم ألمانيا لمصر بـ2.3 مليون جرعة لقاح كورونا مثال لتضامن الشعوب

موقع تسجيل لقاح كورونا لكبار السن

الصحة: «معا نطمئن» منحت 50 ألف مواطن مواعيد فورية للحصول على اللقاح

الرئيس البرازيلي يأكل فى الشارع بعد رفض مطعم أمريكي استقباله.. «مخدش اللقاح»

مستشار الرئيس: «بنتي وقفت في طابور 5 ساعات لتلقي اللقاح من شدة الإقبال»

قصر العيني الفرنساوي: لم نستقبل مصابا بكورونا حتى الآن تلقى اللقاح

عاقل: الموافقة على دخول غير الحاصلين على اللقاح للفنادق.. بشرط

إذا كنت مسافرا للخارج.. خطوات تغيير نوع اللقاح عبر موقع تسجيل كورونا

التضامن تكثف الإجراءات الاحترازية بالحضانات تزامنا مع الموجة الرابعة لكورونا

مدبولي يحذر من التراخي في الإجراءات الاحترازية: الإصابات تتزايد