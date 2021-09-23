«موديرنا»: انتهاء جائحة «كورونا» خلال عام

قال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذى لشركة موديرنا، التى تنتج لقاحات مضادة لكورونا، إنه يعتقد أن «الجائحة قد تنتهى فى غضون عام، مع زيادة إنتاج اللقاحات، بما يوفر إمدادات عالمية كافية».

وأوضح «بانسل»، فى مقابلة مع صحيفة «نويه تسورخر تسايتونج» السويسرية، نشرتها وكالة «رويترز»، أمس، أنه «بالنظر إلى التوسع فى قدرات الإنتاج على مدى الشهور الستة الماضية، فإن جرعات كافية ستكون متوافرة بحلول منتصف 2022، بحيث يمكن تطعيم جميع سكان العالم، ومن المحتمل أيضاً توفر جرعات معززة بالحجم المطلوب». وأكد الرئيس التنفيذى أن التطعيمات ستكون متاحة قريباً حتى للرضع.

وأجازت هيئة الغذاء والدواء فى الولايات المتحدة، جرعة معززة من لقاح كورونا، الذى تنتجه شركة فايزر الأمريكية للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكبر، وكذلك غيرهم من الأمريكيين المعرضين للإصابة، وذلك بعد 6 أشهر من إكمالهم أول جرعتين، ما يجعل العديد مؤهلين لتلقى جرعة ثالثة معززة الآن.