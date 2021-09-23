حسام حسني: نسبة وفيات كورونا في الموجة الرابعة أقل من سابقاتها

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنَّ اللجنة تتوقع دائما معدلات الزيادة والطفرات في أعداد إصابات فيروس كورونا، آملا أن تكون الموجة الرابعة للفيروس هي آخر الموجات.

حسام حسني: إن شاء الله الموجة الرابعة تكون آخر الموجات

وأضاف «حسني»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامية شريف عامر، اليوم، «شوفنا في الموجة الأولى والثانية والثالثة، وإن شاء الله في الرابعة بنوصل لزيادة الأعداد، ثم ثبات، ثم نقص في الأعداد، والموجة تعني الوصول لأعلى رقم متوقع بناء على الدراسات ومعدل الانتشار والعدوى وتغيرات فيروس كورونا».

ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا منتصف أكتوبر

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إلى أنهم يتوقعون الوصول لذروة الموجة الرابعة منتصف شهر أكتوبر المقبل، ثم الثبات والنزول سريًعا، والشاهد حاليا بأن نسبة الوفيات أقل من أي موجة سابقة، وجزء أساسي من ذلك، بسبب التطعيمات والجزء الأهم هو طلب الرعاية الصحية المبكرة.

رئيس اللجنة العلمية: الناس بقت واعية وواثقة في وزارة الصحة وأطباءها

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان: «الناس بقت واعية إن فيه مرض اسمه كورونا، ومبقاش فيه حاجة اسمها بروتوكول، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وثقة الناس في وزارة الصحة وأطباءها».

كورونا ملهوش كتالوج

وأضاف حسني، أن الفيروس «ملهوش كتالوج»، لكن الدراسات والأبحاث التي تقوم بها مصر باستمرار على الفيروس وأعراضه، أثبتت أن أهالي الصعيد لديهم أجسام مضادة أكثر من سكان الوجه البحري، ربما كان ذلك بسبب البيئة التي يتواجدون بها.

وأشار إلى أن مصر تسعى باستمرار إلى توفير لقاحات لكل المصريين من أجل ضمان تجاوز خطر الفيروس بشكل نهائي، منوهًا إلى أن اللقاحات التي حصل عليها المصريون تساوي عدد سكان دول مجاورة لنا.