زوجة حمادة هلال تتصدر الـ«تريند» بـ«خلع الحجاب» و«حادث السير»

تصدرت أسما سميح، زوجة الفنانة حمادة هلال، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي طيلة الأيام السبعة الماضية، نتيجة الجدل الذي أثارته بمواقفها وظهورها، داخل المجتمع المصري والعربي.

بداية دخول زوجة الفنان حمادة هلال للتريند كان مع ظهورها الأول في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية لعام 2021، حيث ظهرت لأول مرة في الحفل بعد خلعها الحجاب حين اصطحبها زوجها من أجل نيل جائزتي أفضل مسلسل وممثل من المهرجان.

زوجة حمادة هلال تظهر مرتين بدون حجاب

بعد حفل الفضائيات العربية، بيوم، ظهرت «أسما»، من جديد بدون حجاب مع زوجها حمادة هلال، حين اصطحابها لنيل جائزته في مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، حين فاز بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل «المداح»، بجانب أفضل تتر مسلسل درامي.

ظلت زوجة «هلال» تتصدر تريند مصر والوطن العربي، بسبب قصتها مع الحجاب وخلعه، فرغم أنها خلعته منذ أكثر من 3 سنوات إلا أنها لم تظهر بدونه في حدث عام إلا هذا الأسبوع.

زوجة حمادة هلال تتعرض لحادث سير

واستمر تصدر اسم «أسما» التريند، نتيجة تعرضها خلال الساعات الماضية، لحادث هي مع أولادها، حين أعلن زوجها حمادة هلال عن تعرض زوجته لحادث سير، حيث كتب عبر خاصية «استوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «قدّر الله وما شاء فعل، دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجتي الدكتورة أسما سميح، بعد إصابتها في حادث سير سيارة هي وأولادها».

ونشر حمادة هلال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعه بزوجته، مُعلقًا عليها بقوله: «الحمد لله والشكر لله.. وبقول لكل الناس إحنا الحمد لله بخير والأولاد بخير.. ربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم.. الحمد لله الحمد لله».