قاتل عجوز الجيزة يعترف : قتلها بعد تصليح «سلك الدش» بـ12 ساعة

«كنت شغال في العمارة ولقيتها فتحت الباب وقالتلي تعالى يا ابني صلح ليا سلك التليفزيون، ولما دخلت عرفت أنها عايشة لوحدها وكان ظاهر أن حالتها المادية حلوة».. اعترافات جديدة ذكرها قاتل عجوز الجيزة، داخل شقتها في شارع ترعة الزمر، في محضر تحقيقات النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد لسيدة في العقد السابع من العمر، لافتًا إلى أنه بعد الانتهاء من تصليح «الدش» غادر ثم عاد مرة أخرى إلى شقة العجوز بعد 12 ساعة.

اعترافات قاتل عجوز الجيزة.. قتلها بعد تصليح «سلك الدش» بـ12 ساعة

خديعة قاتل عجوز الجيزة

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن فني الدش قاتل عجوز الجيزة طرق الباب وعندما فتحت له السيدة أخبرها أنه «نسي يربط صامولة سلك الدش كويس»، وبعد دخوله انقض على السيدة وكتم أنفاسها حتى تأكد من وفاتها واستولى على هاتفها المحمول ومبلغ 5 آلاف جنيه كانت في دولاب غرفة النوم، ثم قام بفك شاشة التليفزيون وأخذها وغادر الشقة في هدوء.

ابنة عجوز الجيزة اكتشفت الجريمة

وأوضحت تحريات المباحث، أن ابنة عجوز الجيزة ذهبت في اليوم التالي للجريمة لزيارتها من أجل الاطمئنان على والدتها وتلبية بعد احتياجاتها، لكنها اكتشفت وفاتها فحضر الجيران على صرخاتها قبل أن يتم إبلاغ قسم شرطة العمرانية فانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة وناظرت جثمان المجني عليها، وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي؛ لتشريح جثمان المجني عليها لبيان أسباب وفاتها رسميًا.

تجديد حبس قاتل عجوز الجيزة

وعقب انتهاء النيابة العامة من مواجهة المتهم بأدلة الاتهام وتفاصيل تحريات المباحث، قررت إعادته إلى محبسه تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات، الذي جدد أمس حبسه لمدة 15 يومًا بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.