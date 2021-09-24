الصين تسجل 30 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا»

قالت السلطات الصحية في الصين، اليوم، إن البر الرئيسي للبلاد سجل 30 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أمس الخميس.

واوضحت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية في تقرير يومي، أن تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس، في فوجيان، و15 حالة في هيلونججيانج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضاف اللجنة الصينية، أنه تم تسجيل 24 حالة إصابة جديدة وافدة، بما فيها 13 حالة في يوننان، و9 حالات في شنجهاي، وحالة واحدة في كل من فوجيان وقوانجدونج، مشيرة إلى حالة جديدة يشتبه بإصابتها وصلت من خارج البر الرئيسي الصيني سُجلت في شنجهاي، واوضحت اللجنة، أنه لم تسجل أي وفيات متعلقة بالمرض.

ووفقا للجنة الصينية، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين، ارتفع إلى 95948 حالة، فيما ظل عدد الوفيات دون تغييرعند 4636 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

ارتفاع إجمالي إصابات الهند إلى 33594803 حالة

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية، 31382 حالة إصابة جدية بـ«كورونا» و318 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمال يالإصابات في البلاد إلى 33594803 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابات بـ«كورونا» إلى 446368 حالة، وفقا لما ذكره موقع «تايمز أوف إنديا» الهندي.

وفي ألمانيا، قال معهد «روبرت كوخ للأمراض المعدية»، اليوم الجمعة إن البلاد سجلت 9727 إصابة جديدة بـ«كورونا» و65 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4181393 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 93303 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي إيطاليا تعهدت السلطات في روما، بمنح 45 مليون جرعة لقاح مضاد لـ«كورونا» لدول نامية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات بـ«كورونا» على مستوى العالم، 231398086 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 4742782 حالة.