15 معلومة عن المزارع المصرية في أفريقيا

تعتبر المزارع المصرية في أفريقيا من الأنشطة المهمة لوزارة الزراعة والتي أقامت عددا من المزارع في القارة الافريقية من أجل نقل التكنولوجيا والخبرة الزراعية المصرية لدول أفريقيا وللتأكيد على التواجد المصري في دول أفريقيا لما تمثله من عمق استراتيجي لمصر.

الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة تحدث مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» عن المزارع الأفريقية المشتركة لوزارة الزراعة.

أبرز ما ذكره «موسى» عن المزارع الأفريقية نرصده لكم كما يلي:

1- فكرة المزارع لم تكن استثمارية بقدر ما كانت تهدف لتعليم الأشقاء الأفارقة وحاليًا هناك اتجاه لإنشاء هذه المزارع لتحقيق فوائد استثمارية لتعم الفائدة على الجميع.

2- هناك توجيهات رئاسية لتدعيم الأشقاء الأفارقة بالتدريب ونقل التكنولوجيا كتوجه عام للدولة المصرية.

3- الدولة تهدف للتوسع في المزارع الأفريقية وهناك مذكرات تفاهم مع بعض الدول في هذا الإطار.

4- بدأ المشروع عام 1992 بمزرعة في النيجر بمساحة 90 هكتار قرابة 222 فدان

5- هناك مزارع أفريقية في مالي وزنجبار وتوجو.

6- وزارة الزراعة لديها حاليًا 9 مزارع أفريقية وهناك اتجاه للتوسع في هذه المزارع.

7- تنتج هذه المزارع المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة بشكل أساسي.

8- هناك خطة لإنشاء مزارع متكاملة لانتاج محاصيل وانتاج حيواني وأعلاف وانتاج سمكي وداجني.

9- وقع وزير الزارعة مذكرة تفاهم مع دولة جنوب السودان مؤخرًا لانشاء مزرعة افريقية على مساحة 1500 هكتار 3706 فدان.

10- بدأ القطاع الخاص في الدخول لهذا المجال لتوافر الموارد الطبيعية في الدول الأفريقية.

11- المزرعة المصرية في زامبيا تزرع محاصيل استراتيجية وفاكهة ونقل عدد من محاصيل الفاكهة لهناك.

12- هناك بعض الدول الأفريقية تعتمد في زراعتها على الأمطار نظرًا لسقوط الأمطار 8 شهور في العام.

13- الدول الأفريقية لديها موارد طبيعية بكثرة مثل الأراضي الخصبة جدا والتي لا تحتاج مصروفات كبيرة لاستصلاحها مثل الأراضي الرملية.

14- العمالة في أفريقيا رخيصة نسبيًا ودولة مثل زامبيا تستعين بالعمال في المزارع من السجون.

15- زراعة الأرز تكون في الدول التي تعتمد في الزراعة على الأمطار.