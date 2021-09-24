تعرف على موعد انتهاء تنسيق القبول بالجامعات الأهلية

أعلن مكتب القبول الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الأهلية بتنسيق الجامعات 2021، أن موعد انتهاء تنسيق القبول بالجامعات الأهلية، يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر المقبل وذلك في تمام الساعة 12 مساءً، على أن يكون موعد عقد اختبارات القبول الإلكترونية الموحدة يومي الأحد والإثنين 3 و4 أكتوبر المقبل 2021، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم الثلاثاء 5 أكتوبر القادم.

موعد انتهاء تنسيق القبول بالجامعات الأهلية

وأكد مكتب القبول الإلكتروني، أن الإقبال كبير من الطلبة على الجامعات الأهلية، لذلك يتم استمرار فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية، وهي جامعات الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، وذلك لجميع طلاب الثانوية العامة المصرية «الدور الأول والثاني» للعام 2021، والثانوية العامة المصرية للعام 2020، والشهادات العربية والأجنبية المعادلة، مؤكد أن آخر يوم لتقديم الطلبة للجامعات الأهلية بعد غدٍ الأحد الموافق 26 سبتمبر الجاري.

وأشار مصدر بمكتب القبول الإلكتروني، أنه سيتم التواصل بشكل دوري مع الطلاب الذين لم يستكملوا الأوارق أو متطلبات التقدم للجامعات الأهلية، وذلك من خلال حسابهم على موقع القبول الإلكتروني أو البريد الإلكتروني الذي سجل به الطالب على الموقع، وناشد المصدر، الطلاب متابعة بريدهم الإلكتروني باستمرار لمتابعة التعليمات الواردة لهم، في حالة عدم استكمال طلبهم.

مصدر بالتعليم العالي: يحق للطالب إضافة أو تعديل أو حذف الرغبات حتى هذا الموعد

وأوضح المصدر، أن الطالب يستطيع إضافة أو تعديل أو حذف الرغبات حتى يوم الأحد المقبل قبل انتهاء موعد التقديم، وذلك حفاظا على فرصهم في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، من خلال تنسيق الجامعات الأهلية 2021، كما يحق للطلاب الذين لم يتم ترشيحهم لأي برنامج حتى الآن، أن يقوموا بتعديل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني من هنا.