«المتيني»: مستشفيات «عين شمس» أجرت 460 عملية زراعة كبد ناجحة

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إنه تم إجراء أول عملية زراعة كبد في مصر من متبرع حي، بالتعاون مع نخبة من الخبراء الأجانب، منذ عشرين عاما، وعلى مدار السنوات العشرين الماضية أجرى الفريق الطبي لجامعة عين شمس 1500 عملية زراعة كبد في 3 مستشفيات هي «وادي النيل ومصر للطيران وعين شمس التخصصي»، وتم إجراء 460 حالة منها بمستشفى عين شمس التخصصي، لافتا أن أول عملية زراعة كبد في مصر أجراها فريق مصري 100% كانت في عام 2004.

تعاقب الأجيال في مجال زراعة الكبد بصفة خاصة وزراعة الأعضاء بصفة عامة

وأعرب «المتيني»، خلال فعاليات اليوم العلمي الذي نظمته كلية الطب بالجامعة، عن فخره بتعاقب الأجيال في مجال زراعة الأعضاء في مصر بوجه عام وزراعة الكبد بوجه خاص، مؤكدا أن كل من ساهم في هذا المجال تحمل تحديات كبيرة، مؤكدا أن أي مستشفى يتم فيها عمليات زراعة الأعضاء تكون مجهزة على أعلى مستوى، لافتاً أن وجود مثل هذا النوع من الجراحات الدقيقة يرتقي بمنظومة العمل الصحي داخل أي مستشفى.

تطوير مركز زراعة الأعضاء بمستشفى عين شمس التخصصي

وأشار إلى أن مصر بصدد إدخال عمليات زراعة الرئة، وأن مركز زراعة الأعضاء بمستشفى عين شمس التخصصي والذي سيتم افتتاح التطويرات والتجديدات به يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر، سيتعاون مع الجانب الياباني في هذا المجال لما لهم من خبرات سابقة.

وأضاف أن مركز زراعة الأعضاء بمستشفى عين شمس التخصصي، يوفر عمليات زراعة الكبد والكلى والرئة بأعلى مستويات الجودة وبمعايير علمية عالمية دقيقة.

يذكر أن اليوم العلمي شهد عددا من الجلسات العلمية بتقنية الفيديو كونفرانس تناولت الجديد في زراعات الكبد والكلي والقلب والمرتقب في زراعات الرئة.

وفي هذا الصدد، أقامت كلية الطب جامعة عين شمس احتفالية كبرى، بمناسبة مرور 20 عاما على إجراء أول عملية زراعة كبد في مصر من متبرع حي، قام بها فريق طبي رائد بقيادة الدكتور محمود المتيني، أستاذ جراحة الكبد ورئيس جامعة عين شمس.

وافتتح «المتيني» فاعليات اليوم العلمي الذي نظمته كلية الطب بحضور لفيف من رواد وخبراء زراعة الكبد والأعضاء في مصر والوطن العربي والعالم، من بينهم بروفيسير محمد رالا، رئيس الجمعية العالمية لزراعة الكبد، وأستاذ جراحة زراعة الكبد وزراعة الأطفال بالمملكة المتحدة والهند، وبروفيسور ألفيا بوالو، أستاذ زراعة الكبد بجامعة ليون بفرنسا.

تعاون مصري ياباني في مجال زراعة الرئة

كما شملت قائمة الحضور، بروفيسور هيروشي دات، أستاذ زراعة الرئة وجراحة الصدر باليابان، والبروفيسور مجدي عطية من إنجلترا، والدكتور هاني دبوس، أستاذ المناظير والكبد واستشاري زراعة الكبد بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد بهاء، أستاذ جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعة الكبد، والدكتور محمد فتحي، أستاذ جراحة الكبد والبنكرياس، والدكتورة إيمان فوزي منتصر، استشاري زراعة الكبد بمركز زراعة الأعضاء بجامعة عين شمس.