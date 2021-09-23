وظائف التربية والتعليم 2021 بالحصة.. الشروط والمؤهلات المطلوبة والمرتب

بعد الإعلان عن وظائف التربية والتعليم 2021 بالحصة، تقدم «الوطن» في إطار خدماتها التعليمية المرتب الذي سيحصل عليه المعلم بعد تخصيص مجموعة من الحصص له، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت أنه لا يحق للمعلمين المتطوعين المطالبة بالتعيين، وعليهم الالتزام بكل التعليمات الخاصة بآليات التطوع والأوراق المطلوبة والشروط.

وظائف التربية والتعليم 2021 بالحصة.. تعرف على المرتب

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن المرتب بوظائف التربية والتعليم 2021 بالحصة هو 20 جنيهاً لكل حصة، على أن يكون نصاب المتطوع 24 حصة بأقصى حد أسبوعياً، وعلى أساس ذلك يمكن للمتطوع أن يحصل على 1920 جنيهاً شهرياً، وهي نتاج حاصل ضرب عدد الحصص الشهرية في 20 جنيها سعر الحصة.

وظائف التربية والتعليم 2021 بالحصة.. الأوارق المطلوبة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مرتب وظائف التربية والتعليم 2021 بالحصة لا يحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية، مؤكدة أنه يجب على المتقدمين استيفاء الأوراق المطلوبة، والتي تتمثل في أصل شهادة المؤهل الدراسي، وشهادة تأدية الخدمة العامة للإناث، و6 صور شخصية وشهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور، وصورة الرقم القومي.

وتابعت الوزارة، بأنه يجب على المتقدم للتطوع في المدارس، أن يكون لديه خبرة سابقة في إعمال التدريس، ويكون من حملة المؤهلات العليا التربوية ويتم اختياره وفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس، وتصنيفهم طبقاً للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الإستعانة بهم، مؤكدة أنه يتم فحص الموقف الأمني للمتقدم قبل العمل.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب عدم اشتراك المتطوعين في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة، ولا يجوز المطالبة بالتعيين فيما بعد في المدرسة، لافته إلى أنها كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وذلك من خلال تسليم الكتب للمديريات التعليمية والتي يتم تسليمها للطلاب اعتبارًا من أول أيام الدراسة، مشيرة إلى أن الحضور سيكون فعلياً مع تسجيل الحضور والغياب.