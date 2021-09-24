رئيس قرية الروضة بالمنيا يحيل 70 موظفا للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أحال رئيس قرية «الروضة»، التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، 70 موظفًا للتحقيق بسبب الغياب وعدم التوقيع في دفتر الحضور والإنصراف، وتم إعداد مذكرة للعرض على رئيس مركز ومدينة ملوي.

ووفقا لبيان صادر عن الوحدة المحلية، اليوم، وجّه اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، إلى تكثف حملات التفتيش على كافة المصالح الحكومية وضرورة المتابعة وتكثيف الجهود في أعمال النظافه ومتابعة المدارس للوقوف على السلبيات التي تعرقل سير العملية التعليمية وما تم إنجازه من أعمال والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.

جولة تفتيشية مفاجئة على المدارس بنطاق الوحدة المحلية لمجلس قروي الروضة

وأجري أسامة سيبوية رئيس قرية الروضة، وناصر يونس عضو التفتيش الإداري، جولة تفتيشية مفاجئة على المدارس بنطاق الوحدة المحلية لمجلس قروي الروضة، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد ومدى انضباط الموظفين والتزامهم بالمواعيد الرسمية للحضور والإنصراف والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وصحة الطلاب، وخلال الحملة تم إحالة 70 موظفًا لجهات التحقيق لعدم انضباطهم في المواعيد الرسمية للحضور والانصراف وتم إعداد مذكرة للعرض على رئيس المركز.

وفى نفس السياق تم متابعة العاملين بالوحدة المحلية لمجلس قروي الروضة لبيان مدى الانضباط من قبل الموظفين والوقوف على الاحتياجات الفعلية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف «السايس»، نواب المركز ورؤساء القرى بالمرور المستمر على جميع المدارس بقرى المركز والمدينة للتأكد من جاهزية المدارس ومدى استعدادها لاستقبال الطلاب والإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومعايير السلامة والأمان والتأكد من إتمام كافة الأعمال بالشكل المطلوب والعمل على تحقيق الانضباط وبذل أقصى الجهود لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأكد عاطف عبدالرحيم، مدير التفتيش المالي والاداري، أن حملات المرور على كافة المصالح الحكومية التي تقع داخل نطاق الوحدة المحلية مستمرة.