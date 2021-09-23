«التعليم العالي»: بدء تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد في المرحلة الثالثة للتنسيق غداً بـ«إجراءات احترازية»

كشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن الحد الأدنى لتنسيق الجامعات لطلاب الدور الثانى لـ«الثانوية العامة»، مؤكدة أنه «سيتم فتح موقع التنسيق أمام الطلاب اعتباراً من السبت المقبل لمدة 3 أيام». وأضافت الوزارة، فى بيان أمس، أن «الحد الأدنى للدور الثانى (علمى وأدبى) 205 درجات، بنسبة 50%»، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بقواعد التنسيق، موضحة أنه سيكون آلياً من خلال الموقع الإلكترونى، منوهة بأن المرحلة ستقبل طلاب الدور الثانى والمتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية بموقع التنسيق الإلكترونى، موضحة أن المعامل تبدأ عملها اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً يومياً خلال أيام المرحلة.

وأكدت أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية فى المعامل لمواجهة «كورونا» بتعقيم المعامل بصفة مستمرة، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة، موضحة أنه تم التأكيد على جميع الجامعات بضرورة متابعة الطلاب وتقديم الدعم لهم فى كيفية كتابة الرغبات.

ونشرت الوزارة خطوات كتابة الرغبات للطلاب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى، واختيار مصدر شهادة الثانوية العامة، وكتابة رقم الجلوس، والرقم السرى، والرقم التأكيدى، والضغط على زر «الخطوة التالية»، واختيار الرغبات.

وأوضحت أن التنسيق يشمل كتابة 75 رغبة، موجهة الطلاب بضرورة اتباع كل التعليمات الخاصة بالتنسيق، واختيار الرغبات وفق ميولهم، ومراعاة التوزيع الجغرافى، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات المتعلقة بالتنسيق، سواء من حيث تجهيز المعامل أو تعقيمها جيداً.

كما أتاحت موقع التنسيق الإلكترونى لبدء تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية، لجميع الشهادات الفنية التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق، عبر بوابة الحكومة المصرية، وفقاً للقواعد والاشتراطات. وحددت الوزارة الحدود الدنيا للتقدم والالتحاق بالكليات، بجانب وجود شرط أداء اختبارات القدرات 2021، للكليات التى يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، وجاء الحد الأدنى للمدارس «التجارية، الزراعية، الصناعية والسياحة والفنادق» 60% للتقدم، والحد الأدنى للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة 2021 «الصناعية، الخدمة الاجتماعية، التجارية، والسياحة والفنادق» 60%، ويمكن التنسيق من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.

وأوضحت الوزارة أن نسبة الحد الأدنى للالتحاق بتنسيق الدبلومات، نظام الخمس سنوات 60%، وبالنسبة للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض يُشترط اجتياز الطلاب امتحان القدرات 2021، الذى عُقد فى الكليات خلال الفترة الماضية بنسبة 75%، وبالنسبة لجميع الطلاب الحاصلين على دبلوم المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، عليهم أن يتقدموا بأوراقهم مباشرة للمعاهد العليا الخاصة للخدمة الاجتماعية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على جميع مدارس المرحلة الثانوية بضرورة مراجعة الشهادات قبل تسليمها للطلاب، مؤكدة أنه يجب أيضاً على جميع الطلاب مراجعة الدرجات والمجموع الكلى قبل تسلُّم الشهادات، والتأكد تماماً من مطابقة المجموع والدرجات فى الشهادة للموقع الرسمى للوزارة.

«التعليم»: الغياب أكثر من 5 أيام يحرم معلمي رياض الأطفال من الحافز

وحددت قواعد وضوابط صرف الحوافز للمعلمين والموجهين لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى من الصف الأول إلى الرابع الابتدائى، مشددة على المعلمين بضرورة الالتزام بهذه القواعد.

وقالت الوزارة، فى بيان، إن المواد التى تستحق صرف حافز للمعلمين من رياض الأطفال من الأول وحتى الرابع الابتدائى هى «اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، الدراسات، المتعدد».

وتتضمن قواعد صرف حافز رياض الأطفال والصفوف الأولى (من الأول وحتى الرابع) أن يكون المعلم أو الموجه على رأس العمل وشاغلاً للوظيفة بصفة أصلية أو منتدباً للتدريس أو التوجيه، وأن يكون المعلم موقعاً 20 توقيعاً شهرياً ما عدا فبراير 18 توقيعاً، وفى حالة الغياب أكثر من 5 أيام يُحرم من الحافز، ويُصرف الحافز لإجازات الوضع، كما يُصرف للمرضى بقرار من وزير الصحة رقم 209 لسنة 1990، ويُصرف كاملاً بـ800 جنيه.

الإجازات والمناسبات «عمل فعلي»

وقالت إن أيام الإجازات والمناسبات والأعياد الرسمية تُعتبر أيام عمل فعلية، وتُعتبر الإجازات الاستثنائية أيام عمل فى حالة صدور قرار من السلطة المختصة، ويخفض الحافز بنسبة 25% فى حالة عدم تنفيذ التكليفات التى تصدر من إدارة المدرسة أو الجهة الإدارية.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن درجات الحضور بالمدارس فى العام الدراسى الجديد توزع على كل مادة، موضحة أن المادة مخصص لها 5 درجات للحضور ويستحقها الطالب المواظب على الحضور الفعلى فى المدرسة والذى يتغيب 3 أيام بعذر مقبول، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية لفهم المقررات الدراسية.

وأكدت أن الدرجات تشمل 3 درجات للطالب الذى يواظب على الحضور ويغيب أحياناً 3 أيام دون عذر، ودرجة واحدة للطالب الذى يتغيب كثيراً عن المدرسة، موضحة أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة تسليم الطلاب، الذين سددوا المصروفات الدراسية، الكتب اعتباراً من أول أيام الدراسة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحضور بالمدارس يشمل جميع المراحل التعليمية، وأنه جرى التأكيد على جميع مديرى المديريات والإدارات التعليمية بضرورة المتابعة المستمرة لانتظام سير العملية التعليمية، وعدم السماح لأى معلم بدخول المدرسة دون حصوله على لقاح كورونا.

وأكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسى الجديد، موضحة أنه سيتم تطبيق مناهج جديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائى تهتم بتنمية المهارات، لافتة إلى أن المنصات التعليمية ستكون مساعدة على فهم المقررات بجانب الحضور الفعلى فى المدارس، مضيفة أنه سيتم تفعيل الحضور والغياب فى المدارس، موجهة جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة تسليم الطلاب الكتب اعتباراً من أول أيام الدراسة.