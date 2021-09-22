وزير التعليم عن غلاف كتاب الإنجليزي للثانوية: قدوة طيبة للطلاب

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على ما أثير من تساؤلات بسبب غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، إذ تضمن صورًا لكلًا من ياسمين مصطفى، وهي نابغة مصرية في مجال البحث العلمي والحاصلة على المركز الأول في العالم في مسابقة «إنتل للعلوم والهندسة» من بين 1700 مشترك من 87 دولة، وفريال أشرف، وهي أول فتاة مصرية تحصل على الميدالية الذهبية في الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020، وأحمد الجندي صاحب الميدالية الفضية في الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2020، والمؤلف البريطاني الشهير شارلز ديكينز.

وزير التعليم: الغلاف رسالة للطلاب لحثهم على الاجتهاد

وقال «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، إن الكتاب يُعد من مناهج المرحلة الثانوية، والكتاب خاص باللغة الإنجليزية: «إحنا بنطور المناهج على فترات متقاربة، ولإن الطلاب يحتاجوا لقدوة في هذا الزمن قريبة لهم في السن، والناس اختيارها إما نوابغ في العلوم أو الرياضة حطينا الصور دي»، وهذه تُعد رسالة للطلاب تحثهم على الاجتهاد.

طارق شوقي: أبطال الأولمبياد قدوة

وتابع وزير التربية والتعليم: «حاولنا نقول للطلاب إن أي حاجة بيتقنها وبيحط فيها جهد لازم يوصل للنتيجة المطلوبة، فاخترنا نماذج مشرفة تثير عند البعض أنه يقلدهم أو يحاول يبقى زيهم ومن هنا جاءت فكرة استحداث قدوة طيبة للطلاب»، موضحًا أن اختيار النماذج الموضوعة على الغلاف كان أبرزهم أبطال الأولمبياد وقررنا استخدام الزخم المحيط بهؤلاء الأبطال ونلفت النظر إليهم ونكرمهم ونقول للشباب الصغير إن هؤلاء قدوة يجب الاقتداء بها: «دول شباب والطريق مفتوح أمامهم لنجاحات أكبر، والصورة تدعو للحماس والاهتمام بها».