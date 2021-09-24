مواعيد صرف مرتبات العاملين في الدولة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021

حددت وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2021، يومين في شهر ديسمبر، الذي سيكون الصرف فيه يومي الأربعاء والخميس 22 و23 إضافة إلى أيام 26 و27 و18 من الشهر ذاته، فيما قررت صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 27 و28 أكتوبر 2021.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 23 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 24 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 25 نوفمبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 28 و29 نوفمبر، لافتًا إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 بدءًا من يوم 22 ويستمر حتى يوم 28 من ذات الشهر لكل العاملين بالدولة.

مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة

وأشارت الوزارة إلى أنه ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مطالبا الجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات «كورونا».

إجراءات لمنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي

وأهاب بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، مراعاة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».