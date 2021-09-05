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«الضحك وقت الجد».. أحمد مكي وكريم عبد العزيز في كواليس «الاختيار 2» (فيديو)

مكي للمخرج بيتر ميمي: «معلش يا حضرة الناظر»

كتب:

نورهان نصرالله
06:15 م | الأحد 05 سبتمبر 2021
أحمد مكي وكريم عبد العزيز في كواليس «الاختيار 2»

أحمد مكي وكريم عبد العزيز في كواليس «الاختيار 2»

نشر الفنان أحمد مكي مقطع فيديو من كواليس مسلسل «الاختيار 2»، الذي عرض ضمن سباق الدراما الرمضانية السابق.

وظهر «مكي» في الفيديو برفقة الفنان كريم عبد العزيز أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل، حيث لم يستطعا السيطرة على أنفسهما من الضحك أثناء التصوير مما تطلب إعادته لأكثر من مرة.

أحمد مكي يعتذر لبيتر ميمي: «معلش يا حضرة الناظر»

علق أحمد مكي على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «مشكلتي من وأنا في الحضانة الضحك وقت الجد، ياما اتطردت من حصص ومحاضرات، وكنت باصبر نفسي انه لما أكبر هابطل وهاتروح مني العادة دي».

وأضاف: «اديني كبرت بس المصيبة أني قابلت واحد عنده نفس مشكلتي كريم عبد العزيز».

ووجه كلامه للمخرج بيتر ميمي قائلا: «معلش يا حضرة الناظر».

أحمد مكي وكريم عبد العزيز أثناء تصوير «الاختيار 2»

الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» كان من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، بجانب مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم «إياد نصار، إنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد».

«الاختيار 2» يوثق بطولات رجال الشرطة 

تناول مسلسل «الاختيار 2»  فترة مهمة من تاريخ مصر خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وتطرق إلى بطولات رجال الشرطة في حفظ الأمان داخل الشارع المصري والإيقاع بعناصر تلك الجماعات، كما ألقى الضوء على كواليس تلك الفترات بخلاف الصورة التي قدمها الإعلام في ذلك الوقت معتمدًا على وثائق قانونية.

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