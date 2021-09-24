مراكز مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة بجنوب سيناء.. تعرف عليها

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن وزارة الصحة بالتنسيق مع المديرية حددت المناطق التي يجري فيها تنفيذ المبادرة الرئاسية للكش المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن.

وأوضح في بيان صحفي، اليوم، أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عاما، والمواطنين من عمر 18 عامًا حتي 40 عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

أماكن تنفيذ المبادرة الرئاسية

وأكد تخصيص عيادات ثابتة داخل 13 منشأة صحية علي مستوى جنوب سيناء المحافظة وهي «مركز رعاية الأمومة والطفولة ووحدة طب أسرة الجبيل ووحدة طب أسرة الوادي ومركز طب أسرة توشكي بطور سيناء ومركز طب أسرة رأس سدر، ووحدة طب أسرة أبو صويرة ووحدة طب أسرة رأس مسلة ومركز طب أسرة أبو زنيمة ووحدة طب أسرة العرايشية بأبو رديس ومركز طب أسرة الرويسات بشرم الشيخ ومركز طب أسرة دهب ووحدة طب أسرة الإسباعية بسانت كاترين ومركز طب أسرة المزينة بنويبع».

أضاف أن إجمالي ما تم الكشف عليه في المبادرة منذ انطلاقها بلغ نحو 6000 مواطن ما بين رجال وسيدات.

تنفيذ المبادرة في دهب

وقال اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب أن المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف عن الأمراض المزمنة بدأت في الكشف على مواطني دهب، أمس، مشيرا إلى تجهيز خيمة بمنطقة مجرى السيل، وتوافد عشرات المواطنين للمشاركة في المبادرة وتوقيع الكشف الطبي عليهم.

من جهة أخرى، اعلن «رخا»، موافقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على إعادة فتح باب التقديم للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بطور سيناء، للعام الدراسى 2021 / 2022 وجرى النزول بمجموع القبول إلى 265 درجة، ووافق المحافظ علي استثناء شرط الإقامة لمدة 15 عام لولي الأمر.