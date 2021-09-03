أوقاف الأقصر تستقبل الدفعة السادسة من لحوم الأضاحي

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، عن استقبالها الدفعة السادسة من الدفعات المخصصة من قبل الوزارة للمديرية من لحوم صكوك الاضاحى وقدرها 4 أطنان، على أن يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والغير قادرين داخل جميع مراكز وقرى وخاصة مركزي أرمنت وإسنا جنوب محافظة الأقصر، وكانت استقبلت المديرية داخل محافظة الأقصر 5 دفعات سابقة من الدفعات المخصصة من الوزارة للمديرية من لحوم صكوك الأضاحي.

توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الغير قادرين

يأتي ذلك فى إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي الذي تقوم بها وزارة الأوقاف في سبيل تقديم المساعدات بمختلف أشكالها للأسر الأكثر احتياجات، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، ضمن مشروع لحوم صكوك الأضاحي، حيث يتم توزيع لحوم الأضاحي تحت إشراف كامل من جميع الجهات المختصة من قبل وزارة الأوقاف ومديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر.

الأوقاف تستقبل 24 طن من صكوك الأضاحي .. حتى اليوم

وأوضح، الشيخ سيد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن المديرية استقبلت عدد 24طن من لحوم صكوك الأضاحي، حيث تم توزيع لحوم صكوك الأضاحي بحضور وكيل الوزارة بالأقصر، وإمام كامل المفتش بالوزارة وبحضور الشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد بالمديرية، ليتم فيما بعد توصيلها للإدارات المختلفة داخل مراكز محافظة الأقصر والتابعة لمديرية الأوقاف بالمحافظة، تمهيدًا لتسليمها للأسرة الاولى بالرعاية والغير قادرين.