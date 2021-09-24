ضبط 15 قضية مخدرات وتنفيذ 7249 حكما في حملة أمنية بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق المديرية.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:-

تحرير (15) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة (16) متهما لـ4 منهم معلومات جنائية.

ضبط (7) قطع سلاح ناري وأبيض، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بحوزة (6) متهمين.

ضبط عدد من المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

تنفيذ (7249) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.