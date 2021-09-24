التحفظ على 30 قطعة سلاح وكمية من المخدرات في حملة بسوهاج

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، 31 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة، ومواد مخدرة، في حملة أمنية استهدفت حائزي الأسلحة غير المرخصة، وتجار المخدرات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وعرضهم على النيابات المختصة.

حملة موسعة للأجهزة الأمنية

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية شارك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وتمكنت الحملة من ضبط، 3 بنادق آلية، 9 بنادق خرطوش، 15 فرد روسي محلي الصنع، 3 فرد خرطوش، وطبنجة حلوان.

التحفظ على 20 قطعة من مخدر الحشيش

وتحفظت الحملة على 20 قطعة لجوهر الحشيش المخدر زنة 70 جراما، وهاتفا محمولا ودراجة نارية، دون لوحات، في حيازة «أحمد.ا.م»، 31 سنة، عامل، مقيم بدائرة مركز المراغة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وفي مركز المنشاه ألقى ضباط وحدة مباحث المركز، القبض على «ملاك.ش.ف»، 29 سنة، عامل، «شحات.ش.ف»، 33 سنة، عامل، يقيمان بدائرة المركز، وبحوزتهما 23 قطعة من جوهر الحشيش المخدر زنة 45 جراما، وسلاح أبيض، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وجرى تحرير المحاضر اللازمة بالوقاع وتحريز كافة المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وإخطارها لمباشرة التحقيقات.