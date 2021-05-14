يرتدون النقاب.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة مشغولات ذهبية من منزل بالغربية

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية اليوم الجمعة، من ضبط تشكيل عصابي يرتدي أفراده نقابا لسرقة مشغولات ذهبية من منزل بقرية كفر كلا الباب بدائرة مركز السنطة، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي وردع الخارجين عن القانون على مستوى المحافظة.

تفاصيل حادث السطو وسرقه منزل ربة منزل بالسنطة

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، بلاغا من مركز شرطة السنطة، يفيد بقيام تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص يرتدون الزي النسائي «نقاب»، وقاموا بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من ربة منزل بعد اعتدائهم عليها وربطها بالحبال.

حيلة شيطانية يرتكبها رجلين وسيدة لسرقة مشغولات ذهبية

وأفادت المصادر الأمنية، بأن رجلين وسيدة في مدينة السنطة، لجأوا إلى حيلة شيطانية لسرقة ربة منزل بقرية كفر كلا الباب، وتخفوا في زي النقاب، وتسللوا إلى منزلها واستولوا على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي.

النيابة العامة تقرر حبس المتهمين بالسرقة 4 أيام

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.