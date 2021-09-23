ضبط عصابة بعد ارتكاب 11 واقعة سرقة للمواطنين بالجيزة

تكثف أجهزة وزارة الداخلية، من جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية، وأفراد التشكيلات العصابية.

وووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام شخصين «لهما معلومات جنائية»، مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب «الخطف» باستخدام دراجة نارية، متخذين من دائرة قسم شرطة الدقي مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

11 واقعة سرقة

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهما حال استقلالهما الدراجة المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 11 واقعة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما «مالك محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور» أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات.