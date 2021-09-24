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محمود مسلم

ضبط 225 ألف صاروخ ألعاب نارية داخل مخزن بالقاهرة معدة للإتجار

كتب:

الوطن
04:01 م | الجمعة 24 سبتمبر 2021
ألعابنارية

ألعابنارية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص في الإتجار في الألعاب النارية، متخذا من مخزن ملكه، كائن بدائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

ضبط نحو ربع مليون صاروخ ألعاب نارية

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وعثر بداخله على 19 كرتونة تحوي كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام بإجمالي عدد 225,000 صاروخ.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزي ومتاجري الألعاب النارية.

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