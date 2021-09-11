ضبط تاجر بحوزته أكثر من 100 ألف صاروخ ألعاب نارية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط المتاجرين بالألعاب النارية، ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، بمديرية أمن القاهرة، سائقًا، مقيم بمحافظة الشرقية، وبحوزته 119 ألف صاروخ ألعاب نارية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وبتطوير مناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بتحصله عليها من صاحب مخزن ألعاب نارية، كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه، وعُثر بداخل المخزن ملكه على 3 ملايين و600 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، كما أقر بشرائه من تاجر مقيم بمحافظة المنوفية، وجار تكثيف الجهود لتحديده وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.