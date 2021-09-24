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محمود مسلم

القبض على شخصين بحيازتهما 12 كيلو حشيش في القاهرة

كتب:

الوطن
03:03 م | الجمعة 24 سبتمبر 2021
المضبوطات

المضبوطات

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم، بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملك أحدهما" بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام  ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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